“Madame X” | il docufilm con Madonna

(Di sabato 25 settembre 2021)presenta e condivide il primo trailer del suo prossimointitolato “X”. “X”: cos’è? Il film concerto prodotto da Paramount,X, che è stato presentato in anteprima al Times Square Edition Hotel di New York City lo scorso giovedì 23 settembre.è in forma smagliante e continu ad essere un’ispirazione, oggi come negli anni ’80 e ’90.X cattura il tour unico dell’icona pop, che per il momento ha deciso di aprire ogni spettacolo a un paio di migliaia di persone e ha registrato il tutto esaurito nei teatri di tutto il mondo. “Non c’era niente tra me e la folla, ed è stata un’esperienza incredibile”, ha dettoalla premiere del suo tour. “Avevo bisogno di documentarlo: il processo, le prove, lo ...

Ieri sera Madonna ha partecipato alla premiere del suo attesoX , con il fidanzato Ahlamalik Williams al suo fianco. Sul red carpet anche Rocco Ritchie e David Banda, oltre a Drew Barrymore e alla drag Symone. Madonna, delicatissima, ha indossato ...Per celebrare i 40 anni di MTV, e per lanciare ilX, dall'8 ottobre su Paramount Plus, Madonna è comparsa a sorpresa sul palco dei VMA 2021, dando così il via alla serata. Prima di pisciare in piedi, in camerino, regalando al mondo le ...Il docufilm di Madonna che si intitola "Madame X", come l'album omonimo, è un viaggio attraverso le canzoni della popstar.