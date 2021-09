LIVE – Pescara-Viterbese 0-1, Serie C 2021/2022 (DIRETTA) (Di sabato 25 settembre 2021) La DIRETTA LIVE di Pescara-Viterbese, match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie C 2021/2022. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di sabato 25 settembre, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Pescara – Di Gennaro, Ingrosso, Drudi, Illanes, Nzita, Memushaj, Rizzo, Zappella, D’Ursi, Rauti, Galano. Viterbese – Bisogno, Martinelli, Van der Velden, D’Ambrosio, Pavlev, Calcagni, Foglia, Urso, Murilo, Volpicelli, ... Leggi su sportface (Di sabato 25 settembre 2021) Ladi, match valevole per la quinta giornata del campionato di. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di sabato 25 settembre, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA– Di Gennaro, Ingrosso, Drudi, Illanes, Nzita, Memushaj, Rizzo, Zappella, D’Ursi, Rauti, Galano.– Bisogno, Martinelli, Van der Velden, D’Ambrosio, Pavlev, Calcagni, Foglia, Urso, Murilo, Volpicelli, ...

Advertising

sport_viterbo : LIVE. PESCARA-VITERBESE 0-1. RIGORE DI VOLPICELLI … - sport_viterbo : LIVE. PESCARA-VITERBESE 0-0. PARTITI, IN RIVA AL MARE … - sport_viterbo : LIVE. PESCARA-VITERBESE: NON C’E’ MEGELAITIS. IL VIA ALLE ORE 17.30 … - sport_viterbo : LIVE. PESCARA-VITERBESE: IL VIA ALLE ORE 17.30 … - zazoomblog : Pescara-Viterbese streaming gratis LIVE e diretta tv in chiaro Rete 8? Dove vedere Serie C - #Pescara-Viterbese… -