La favola di Daniel Maldini | in gol alla prima da titolare in A E papà Paolo fa festa in tribuna

donnie_darko82 : RT @StefanoDonati27: Cesare, Paolo, Daniel. Quando hai il nome Milan anagrammato nel cognome. È una bella favola. #Maldini - MalliaChristian : RT @StefanoDonati27: Cesare, Paolo, Daniel. Quando hai il nome Milan anagrammato nel cognome. È una bella favola. #Maldini - AlfonsoRaniero : Daniel segna sotto gli occhi del padre Paolo. Quella dei #Maldini è una favola bellissima. #SpeziaMilan - Angelo_Z93 : RT @StefanoDonati27: Cesare, Paolo, Daniel. Quando hai il nome Milan anagrammato nel cognome. È una bella favola. #Maldini - StefanoDonati27 : Cesare, Paolo, Daniel. Quando hai il nome Milan anagrammato nel cognome. È una bella favola. #Maldini -

Ultime Notizie dalla rete : favola Daniel

Eurosport IT

Dodici anni, tre mesi e 25 giorni dopo, un Maldini torna titolare in Serie A. E lo fa segnando un gol. Che, quella diMaldini.si è presentato così, raccogliendo la chance data da mister Stefano Pioli con un gol di testa a inizio secondo tempo. Da attaccante vero, a sbloccare una ...... nonché il sesto e ultimo interpretato daCraig, ci fa ritrovare il famoso 007 in Giamaica ... di Gabriele Mainetti Il regista di Lo chiamavano Jeeg Robot torna al cinema con unastorica ...Gol del pareggio al 49’ di Barak, al 54’ il vantaggio con Caprari. Autorete di Ilic al 58’: l’Hellas rimonta al 64’ arriva il 3-2 con un eurogol di Faraoni ...Cinque anni fa la vittoria in campionato, ma quanti giocatori campioni fanno ancora parte della squadra di Rodgers?