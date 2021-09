Il tweet personale di Kate Middleton per la ragazza uccisa in Inghilterra (Di sabato 25 settembre 2021) I diritti delle donne e la lotta alla violenza nei loro confronti sono temi da sempre cari alla duchessa di Cambridge. La scorsa primavera era andata, senza annunciarsi, alla veglia per Sarah Everard, la ragazza uccisa da un poliziotto in un parco londinese. Ora, su Twitter, Kate Middleton, ha postato un messaggio in ricordo di Sabina Nessa, giovane insegnante scomparsa mentre percorreva il tragitto da casa verso un pub. Il suo cadavere è stato trovato in un parco sotto un mucchio di foglie il giorno dopo la sparizione. Leggi su vanityfair (Di sabato 25 settembre 2021) I diritti delle donne e la lotta alla violenza nei loro confronti sono temi da sempre cari alla duchessa di Cambridge. La scorsa primavera era andata, senza annunciarsi, alla veglia per Sarah Everard, la ragazza uccisa da un poliziotto in un parco londinese. Ora, su Twitter, Kate Middleton, ha postato un messaggio in ricordo di Sabina Nessa, giovane insegnante scomparsa mentre percorreva il tragitto da casa verso un pub. Il suo cadavere è stato trovato in un parco sotto un mucchio di foglie il giorno dopo la sparizione.

