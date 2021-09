GF Vip | Sophie Codegoni | «Matteo Ranieri? L' ho coperto»

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 25 settembre 2021) Al termine dell'ultima puntata del GF Vip,ha sganciato un nuovo attacco all'ex fidanzato. Parlando con Francesca Cipriani, ha svelato il motivo per cui l'ex corteggiatore di Uomini e Donne non entrerebbe mai in Casa per avere un confronto con lei. GF Vip:parla diNel corso dell'ultima puntata del GF Vip, Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti hanno avuto un duro confronto. Il face to face tra i due ex fidanzati hanno spinto molti «Vipponi» a fare qualche riflessione. Tra i concorrenti che hanno relazioni finite in tempi più o meno recenti c'è. L'ex tronista, per quanti avessero dimenticato la sua storia, era fidanzata con ...