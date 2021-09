F1 | Fernando Alonso | “Contento del sesto posto in qualifica | ma ho perso mezzo secondo nel mio ultimo giro in Q3…”

Leggi su oasport

(Di sabato 25 settembre 2021)può ritenersi complessivamente soddisfatto per il suonelle qualifiche del Gran Premio di Russia 2021, quindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Lo spagnolo dell’Alpine ha ben figurato in condizioni di pista umida, piazzando poi un buon time-attack nel finale di Q3 con le gomme slick. “Sonodella sesta posizione inperché le condizioni non erano facili oggi. È stato molto stressante perché non abbiamo mai corso sul bagnato a Sochi. Non c’era tempo per sperimentare e trovare dove fosse il grip in pista. Ma, alla fine, siamo stati competitivi sia sul bagnato che sull’umido“, racconta il fuoriclasse di Oviedo al sito ufficiale del team. “Ho anchecirca cinque decimi di...