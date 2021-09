Elezioni amministrative, le donne hanno già perso: solo 30 candidate sindache su 162 nelle venti città capoluogo. Zero sostenute dal Pd, 2 per Fdi-Lega. L’eccezione: 7 in corsa per M5s (Di sabato 25 settembre 2021) Poche, praticamente inesistenti, quasi mai nella rosa degli eleggibili (salvo una rarissima eccezione). A poco più di una settimana dalle Elezioni amministrative c’è già una sconfitta certa: quella delle aspiranti sindache. E non c’entrano le preferenze degli elettori: non solo le donne sono destinate a perdere quasi ovunque, ma neppure sono mai state ammesse al tavolo della partita. A decretarlo sono i numeri: se si guardano i 6 capoluoghi di Regione che vanno al voto sono appena 18 su 73 candidati, che diventano appena 30 su 162 se consideriamo anche gli altri 14 capoluoghi di Provincia. Non è una sorpresa, se mai una conferma. Ma la notizia è che neanche in questa tornata la partecipazione del 51 per cento della popolazione è aumentata, anzi se possibile il quadro è peggiorato. Cosa è successo? ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) Poche, praticamente inesistenti, quasi mai nella rosa degli eleggibili (salvo una rarissima eccezione). A poco più di una settimana dallec’è già una sconfitta certa: quella delle aspiranti. E non c’entrano le preferenze degli elettori: nonlesono destinate a perdere quasi ovunque, ma neppure sono mai state ammesse al tavolo della partita. A decretarlo sono i numeri: se si guardano i 6 capoluoghi di Regione che vanno al voto sono appena 18 su 73 candidati, che diventano appena 30 su 162 se consideriamo anche gli altri 14 capoluoghi di Provincia. Non è una sorpresa, se mai una conferma. Ma la notizia è che neanche in questa tornata la partecipazione del 51 per cento della popolazione è aumentata, anzi se possibile il quadro è peggiorato. Cosa è successo? ...

FidanzaCarlo : Ieri, in Piazza del Popolo a Roma, diecimila persone a sostenere @FratellidItalia per le prossime elezioni amminist… - FratellidItalia : ?? Alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre, scegli #FratellidItalia ???? ?? #VotaFDI - emiliaromagnago : Amministrative 2021. Elezioni, le misure anti-Covid #emiliaromagna - massimo_fares : RT @RobertoMerlino1: Se le mafie occupano tutti i posti e luoghi in Italia é grazie agli elettori che hanno sempre,e in gran parte ingenuam… - FantozziFilo : #Isernia elezioni amministrative: Un tuffo nel passato. Gabriele Melogli, candidato sindaco, vuole rinforzare l'Aud… -