Dolce e Gabbana per la PE 2022 riempiono gli abiti di luce e vitalità

(Di domenica 26 settembre 2021) Life&People.it Domenicoe Stefanopresentano la loro collezioneprimavera estatecon un titolo che riassume il loro pensiero: «». «Lo avevamo fatto anche per la collezione maschile nel giugno scorso e lo ripetiamo ora per quella femminile:. Perché siamo alla fine del buio totale e quindivuol dire il glamour, la famiglia, i valori, lo stare insieme. Non ci siamo mai arresi alla pandemia, quindi la nostraè come accendere la positività, la vita, abbiamo voluto cancellare il buio di questi lunghissimi 18 mesi». Queste le parole degli stilisti, dove laè gioia di vivere in un momento particolare del presente. Leggi anche –...

Cristalli, colore, strass, pietre preziose, glitter… Luce è la parola chiave della sfilata primavera estate 2022 di. Simbolo di riscatto, gioia e ottimismo. Di uscita da un periodo oscuro. Opulenza, femminilità e seduzione vengono subito dopo. Avvolgono di allure prezioso e ricchissimo chi desidera ...E luce fu: come a esorcizzare la pandemia, tutto brilla sulla passerella di, che non a caso hanno chiamato 'light' la loro collezione per la prossima estate, che sarà ad alto tasso di seduzione. Per tornare alla vita serve "un raggio di luce fortissimo" e ...Turn on the music. La passerella si trasforma nella pista di un disco club, tra specchi scintillanti e un remix di Barry White. Un tuffo negli anni 2000. Il volume si alza ...La sfilata PE 2022 Dolce & Gabbana guarda al 2000 e alla musa di inizio millennio Gisele Bündchen. Tra vita bassissima e lingerie a vista ...