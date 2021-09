Daniel Maldini: “Devo ancora realizzare il momento. Sono felicissimo” (Di sabato 25 settembre 2021) Daniel Maldini, ai microfoni di Dazn, ha commentato la vittoria del Milan sullo Spezia e il suo gol al debutto da titolare in Serie A. Queste le sue parole: “E’ stata un’emozione fortissima, Devo ancora realizzare e mettere a posto le idee. Il mister mi stimola molto, mi dà tanti consigli e mi aiuta tanto. Oggi ero abbastanza emozionato, ma tranquillo. Per fortuna abbiamo portato a casa la partita, anche se è stata durissima. Papà è esigente, ma mi dà consigli giustamente e mi aiuta. Ho saputo ieri dal mister che avrei giocato, ma ero sereno. In campo è stata dura trovare spazi, muoversi e creare occasioni. Per fortuna nel secondo tempo si Sono aperti un po’ di spazi. Devo ancora riuscire a capire bene i momenti della partita, ma avere fisicità aiuta ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 25 settembre 2021), ai microfoni di Dazn, ha commentato la vittoria del Milan sullo Spezia e il suo gol al debutto da titolare in Serie A. Queste le sue parole: “E’ stata un’emozione fortissima,e mettere a posto le idee. Il mister mi stimola molto, mi dà tanti consigli e mi aiuta tanto. Oggi ero abbastanza emozionato, ma tranquillo. Per fortuna abbiamo portato a casa la partita, anche se è stata durissima. Papà è esigente, ma mi dà consigli giustamente e mi aiuta. Ho saputo ieri dal mister che avrei giocato, ma ero sereno. In campo è stata dura trovare spazi, muoversi e creare occasioni. Per fortuna nel secondo tempo siaperti un po’ di spazi.riuscire a capire bene i momenti della partita, ma avere fisicità aiuta ...

