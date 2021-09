Cowboy Bebop: trailer dei titoli di testa della serie Netflix – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 25 settembre 2021) Cowboy Bebop si mostra con un trailer che svela i titoli di testa. Ecco un primo video dedicato alla serie Netflix.. Netflix ha pubblicato un trailer che mostra i titoli di testa della serie live-action Cowboy Bepop, basata sul popolare anime. Il filmato, che potete vedere qui sopra, è stato condiviso durante l’evento Tudum, andando in onda oggi. La sequenza di apertura della serie live action mima lo stile dell’anime. Di sottofondo possiamo sentire il tema musicale di Cowboy Bepop, creato da Yoko Kanno. Il filmato ci mostra il cast di personaggi, che si muovono all’interno di sequenze dallo stile … ... Leggi su helpmetech (Di sabato 25 settembre 2021)si mostra con unche svela idi. Ecco un primo video dedicato alla..ha pubblicato unche mostra idilive-actionBepop, basata sul popolare anime. Il filmato, che potete vedere qui sopra, è stato condiviso durante l’evento Tudum, andando in onda oggi. La sequenza di aperturalive action mima lo stile dell’anime. Di sottofondo possiamo sentire il tema musicale diBepop, creato da Yoko Kanno. Il filmato ci mostra il cast di personaggi, che si muovono all’interno di sequenze dallo stile … ...

