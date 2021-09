CorSport sul derby romano: la Roma è più avanti, la Lazio aspetta ancora di diventare sarriana (Di sabato 25 settembre 2021) Domani il derby tra Roma e Lazio. Un confronto che arriva troppo presto, scrive il Corriere dello Sport. Almeno per quanto riguarda la Lazio, che è ovviamente la più in difficoltà tra le due squadre. A Sarri serve più tempo per insegnare il suo modello di gioco. “Oggi la Roma è un po’ più avanti della Lazio. Dà un’idea più completa di squadra, se ne capisce la linea di gioco, se ne intuiscono i punti deboli e quelli di forza. Della Lazio si aspetta sempre il giorno della svolta, il giorno in cui diventerà sarriana. La fiducia matura attraverso i risultati, che per ora mancano a Formello, mentre rendono più autorevole, se possibile, la leadership di Mourinho a Trigoria”. Il derby è sbilanciato. “La ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 settembre 2021) Domani iltra. Un confronto che arriva troppo presto, scrive il Corriere dello Sport. Almeno per quanto riguarda la, che è ovviamente la più in difficoltà tra le due squadre. A Sarri serve più tempo per insegnare il suo modello di gioco. “Oggi laè un po’ piùdella. Dà un’idea più completa di squadra, se ne capisce la linea di gioco, se ne intuiscono i punti deboli e quelli di forza. Dellasisempre il giorno della svolta, il giorno in cui diventerà. La fiducia matura attraverso i risultati, che per ora mancano a Formello, mentre rendono più autorevole, se possibile, la leadership di Mourinho a Trigoria”. Ilè sbilanciato. “La ...

Advertising

ilsidero : @1926_cri @Napoli_Report @CorSport Ma se glieli ho venduti io sul lungomare. - napolista : CorSport sul derby romano: la Roma è più avanti, la Lazio aspetta ancora di diventare sarriana Una gara sbilanciat… - napolista : Roma, i Friedkin furiosi per l’espulsione di Pellegrini, ma non ci sono i margini per il ricorso Sul CorSport. Al… - GianlucaMartin1 : RT @FabFabbri64: La @LNPSOCIAL assegna il suo primo trofeo A #lignanosabbiadoro le #final8 di #A2 e #B per la #supercoppa ?? Sul @CorSport… - fettonejr : @81_ugo @LeleRoma1976 @AliprandiJacopo @AlrayyanSC @CorSport Se sapeva. Per questo io st'estate insistevo sul terzi… -