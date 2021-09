Calciomercato Torino, doppio affare con il Milan per gennaio: i dettagli (Di sabato 25 settembre 2021) Calciomercato Torino, i granata studiano la doppia trattativa con il Milan per la prossima finestra invernale: la situazione Tuttosport fa il punto sul mercato del Torino. I granata, a gennaio, proveranno a modificare i termini del prestito di Tommaso Pobega con il Milan. Il ragazzo, in poche partite, ha già convinto tutti e i granata vorrebbero inserire il diritto di riscatto nell’affare. A compiere il percorso inverso potrebbe essere invece Andrea Belotti. Il numero 9 non ha trovato ancora l’accordo per il rinnovo e, per non perderlo a zero a fine anno, la società piemontese potrebbe liberarlo direzione Milano, dove andrebbe a fare le veci di Ibrahimovic. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 settembre 2021), i granata studiano la doppia trattativa con ilper la prossima finestra invernale: la situazione Tuttosport fa il punto sul mercato del. I granata, a, proveranno a modificare i termini del prestito di Tommaso Pobega con il. Il ragazzo, in poche partite, ha già convinto tutti e i granata vorrebbero inserire il diritto di riscatto nell’. A compiere il percorso inverso potrebbe essere invece Andrea Belotti. Il numero 9 non ha trovato ancora l’accordo per il rinnovo e, per non perderlo a zero a fine anno, la società piemontese potrebbe liberarlo direzioneo, dove andrebbe a fare le veci di Ibrahimovic. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Torino, si studia il doppio affare con il #Milan per gennaio ?? - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Torino, UFFICIALE: infortunio per #Pjaca. Salta il #Venezia, a rischio per il derby con la #Juve - sportli26181512 : Torino, UFFICIALE: infortunio per Pjaca. Salta il Venezia, a rischio per il derby con la Juve: Brutte notizie per I… - cmdotcom : #Torino, UFFICIALE: infortunio per #Pjaca. Salta il #Venezia, a rischio per il derby con la #Juve… - ErosSpinzi : @SciabolataFFP Torino, nuovo stop per Pjaca: problema muscolare e niente Venezia -