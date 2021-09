Bianca Guaccero, lo scatto fa il pieno di like: esplosiva sui social (FOTO) (Di sabato 25 settembre 2021) Bianca Guaccero, nota, amata ed affermata conduttrice, fa il pieno di like con lo scatto su Instagram: un fiume di complimenti per lei. B. Guaccero (fonte FOTO: Instagram, @ BiancaGuacceroreal)Personaggio molto amato, stimato e dal grande seguito, la splendida ed affermata Bianca Guaccero non smette di conquistare l’attenzione, l’affetto e la stima del pubblico anche sulle piattaforme social come Instagram: lo scatto fa il pieno di like, i complimenti non mancano. Una carriera straordinaria ricca di successi e di importanti soddisfazioni per la Guaccero, le cui doti e le cui qualità sono riconosciute ... Leggi su chenews (Di sabato 25 settembre 2021), nota, amata ed affermata conduttrice, fa ildicon losu Instagram: un fiume di complimenti per lei. B.(fonte: Instagram, @real)Personaggio molto amato, stimato e dal grande seguito, la splendida ed affermatanon smette di conquistare l’attenzione, l’affetto e la stima del pubblico anche sulle piattaformecome Instagram: lofa ildi, i complimenti non mancano. Una carriera straordinaria ricca di successi e di importanti soddisfazioni per la, le cui doti e le cui qualità sono riconosciute ...

