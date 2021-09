Aumenti delle tasse ai ricchi | strada in salita per i democratici

(Di sabato 25 settembre 2021) “Non intendo punire nessuno. Sono capitalista. Se puoi guadagnare un milione o un miliardo è fantastico”. “Chiedo solo a tutti di pagare la giusta quota”. Così Joe Biden, presidente degli Usa, mentre cercava di giustificare la sua proposta dialledei benestanti per potere coprire almeno in parte il suo piano di infrastrutture di 3500 miliardi di dollari. Biden ha continuato a spiegare che la classe media contribuisce la sua parte ma che inon fanno altrettanto. Durante l'amministrazione di Donald Trump le classi benestanti hanno beneficiato dalla riforma fiscale approvata dai repubblicani. Succede spesso. Ogni volta che i repubblicani controllano il potere esecutivo e legislativo riducono le imposte, vendendo il loro piano come beneficio a tutti gli americani ma in realtà la maggior parte dei guadagni vanno alle ...

