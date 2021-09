Atalanta | Gasperini felice del pareggio con l' Inter | Orgogliosi di questa prova

Advertising

sportface2016 : +++#Atalanta, #Gasperini: 'In Italia episodi arbitrali pesanti, si ripetono spesso e sempre nella stessa direzione'+++ - Bianca34874951 : RT @FabRavezzani: Fuochi artificiali a S Siro dove si è visto tutto e il contrario di tutto. Inzaghi aggiusta l’Inter con i cambi, Gasperin… - Fprime86 : RT @SkySport: Gasperini dopo Inter-Atalanta: 'Usciamo da questa partita più consapevoli e più forti' #SkySport #SerieA #SkySerieA #InterAta… - ilBucce : RT @SkySport: Gasperini dopo Inter-Atalanta: 'Usciamo da questa partita più consapevoli e più forti' #SkySport #SerieA #SkySerieA #InterAta… - SkySport : Gasperini dopo Inter-Atalanta: 'Usciamo da questa partita più consapevoli e più forti' #SkySport #SerieA #SkySerieA… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Gasperini

AGI - Inter esi annullano nel primo pazzo big match della sesta giornata di campionato, uscendo da San ... Partita maschia e combattuta tra le squadre di Inzaghi e, aperta dall'...Assist e prestazione super, la stagione di Ruslan Malinovskyi, jolly dell'di, è iniziata una settimana fa ed è culminata al Meazza : gol, semi - assist per il tap - in di Toloi, ...Giampiero Gasperini ha parlato, dopo la partita, ai microfoni di Dazn analizzando tutti gli aspetti della gara pareggiata ...Partita maschia e combattuta tra le squadre di Inzaghi e Gasperini, aperta dall’acrobazia di Lautaro e chiusa dal tap-in di Dzeko; in mezzo i due gol bergamaschi firmati da Malinovskyi e Toloi, che av ...