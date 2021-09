Angelo Calculli Achille Lauro: l’evento dell’anno in una sfida senza sosta (Di domenica 26 settembre 2021) Angelo Calculli, Achille Lauro, Più di un semplice firmacopie. Quella di oggi pomeriggio a partire dalle 16.30 al Mudec sarà un’installazione vivente, un incontro con il pubblico, un talk con esperti creativi, una mostra delle meraviglie dei suoi abiti firmati Gucci. Il protagonista sarà il cantautore e performer Achille Lauro: l’occasione è la presentazione dell’omonimo libro fotografico, disponibile da domani in libreria e online (Ed. 24 ore Cultura, 280 pp, 79 euro). Un portfolio di immagini iconiche e provocatorie tratte dal suo archivio personale, scatti inediti e fotografie di backstage a raccontarne l’evoluzione visiva nel corso degli anni, tracciando la storia di uno dei più controversi personaggi del panorama musicale italiano. l’evento, dal magnificente ... Leggi su cityroma (Di domenica 26 settembre 2021), Più di un semplice firmacopie. Quella di oggi pomeriggio a partire dalle 16.30 al Mudec sarà un’installazione vivente, un incontro con il pubblico, un talk con esperti creativi, una mostra delle meraviglie dei suoi abiti firmati Gucci. Il protagonista sarà il cantautore e performer: l’occasione è la presentazione dell’omonimo libro fotografico, disponibile da domani in libreria e online (Ed. 24 ore Cultura, 280 pp, 79 euro). Un portfolio di immagini iconiche e provocatorie tratte dal suo archivio personale, scatti inediti e fotografie di backstage a raccontarne l’evoluzione visiva nel corso degli anni, tracciando la storia di uno dei più controversi personaggi del panorama musicale italiano., dal magnificente ...

