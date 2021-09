Amber Heard: per il processo contro Johnny Depp, mette in dubbio le prove della polizia (Di sabato 25 settembre 2021) Il team legale di Amber Heard sta mettendo in dubbio le prove raccolte dalla polizia di Los Angeles in vista del suo processo contro l'ex marito Johnny Depp. Amber Heard ha emesso un mandato di comparizione nei confronti della polizia di Los Angeles nell'ambito del processo contro l'ex marito Johnny Depp. Negli scorsi mesi, l'attore ha perso la causa contro il quotidiano The Sun ma nel 2022 tornerà in tribunale contro l'attrice di Aquaman, citata in giudizio per diffamazione. In attesa di scoprire come si evolverà la diatriba legale che vede ormai da ... Leggi su movieplayer (Di sabato 25 settembre 2021) Il team legale distando inleraccolte dalladi Los Angeles in vista del suol'ex maritoha emesso un mandato di comparizione nei confrontidi Los Angeles nell'ambito dell'ex marito. Negli scorsi mesi, l'attore ha perso la causail quotidiano The Sun ma nel 2022 tornerà in tribunalel'attrice di Aquaman, citata in giudizio per diffamazione. In attesa di scoprire come si evolverà la diatriba legale che vede ormai da ...

Advertising

zazoomblog : Amber Heard ancora contro Johnny Deep mette in dubbio le prove racconte dalla polizia - #Amber #Heard #ancora… - paolo60460027 : amber heard sei una cialtrona millantatrice bugiarda, nemmeno in un film di serie z devi recitare. e con te la tua… - VISI0NE : @mavtarirsm @nasoliscio hanno licenziato johnny depp dopo ciò che è successo con amber heard - ElleLucrezia : RT @Diregiovani: Johnny Depp è al festival di San Sebastian, in Spagna, ma ad nella discussione tra Depp e i giornalisti è stata l’attrice… - mbbelluco : RT @Diregiovani: Johnny Depp è al festival di San Sebastian, in Spagna, ma ad nella discussione tra Depp e i giornalisti è stata l’attrice… -