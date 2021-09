Trattativa Stato-mafia, Lezzi (Gruppo misto) a iNews24: “La trattativa c’è stata, ma per questa Corte non costituisce un reato” (Di venerdì 24 settembre 2021) Sta facendo molto discutere la sentenza pronunciata ieri dalla Corte di Assise di Appello di Palermo, che in merito alla trattativa Stato-mafia ha assolto sia i tre ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, Mori, Subranni e De Donno per non aver commesso il fatto, sia l’ex senatore di Forza Italia, Marcello Dell’Utri, perché il fatto non costituisce L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Sta facendo molto discutere la sentenza pronunciata ieri dalladi Assise di Appello di Palermo, che in merito allaha assolto sia i tre ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, Mori, Subranni e De Donno per non aver commesso il fatto, sia l’ex senatore di Forza Italia, Marcello Dell’Utri, perché il fatto nonL'articolo proviene da Inews.it.

