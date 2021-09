Trasporto pubblico di Fiumicino, in arrivo nuove linee e corse per studenti e pendolari (Di venerdì 24 settembre 2021) Fiumicino – “Come avevamo annunciato, dopo i primi giorni di osservazione e assestamento degli orari scolastici, ancora soggetti all’emergenza Covid, abbiamo apportato alcune modifiche al piano invernale del Trasporto pubblico“. Ad annunciarlo è l’assessore al Tpl di Fiumicino, Paolo Calicchio, che spiega: “Da lunedì 27 settembre, infatti, entreranno in vigore alcune importanti novità: la linea 4, Circolare 1 Isola Sacra, seguirà un percorso più funzionale e diretto, con passaggio sul Ponte Due Giugno e Capolinea in Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. La linea seguirà le stesse fermate già previste dal piano, con l’unica modifica sul capolinea che sarà sotto il palazzo comunale, e non più presso la Darsena. Questa modifica agevolerà gli spostamenti degli studenti provenienti dalle zone più a ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 settembre 2021)– “Come avevamo annunciato, dopo i primi giorni di osservazione e assestamento degli orari scolastici, ancora soggetti all’emergenza Covid, abbiamo apportato alcune modifiche al piano invernale del“. Ad annunciarlo è l’assessore al Tpl di, Paolo Calicchio, che spiega: “Da lunedì 27 settembre, infatti, entreranno in vigore alcune importanti novità: la linea 4, Circolare 1 Isola Sacra, seguirà un percorso più funzionale e diretto, con passaggio sul Ponte Due Giugno e Capolinea in Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. La linea seguirà le stesse fermate già previste dal piano, con l’unica modifica sul capolinea che sarà sotto il palazzo comunale, e non più presso la Darsena. Questa modifica agevolerà gli spostamenti degliprovenienti dalle zone più a ...

