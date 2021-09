Tiro con l’arco | Mondiali 2021 | Rebagliati e Paoli out agli ottavi

(Di venerdì 24 settembre 2021) Nulla da fare per gli azzurri impegnati aidicon, in corso di svolgimento a Yankton, negli Stati Uniti. Mauro Nespoli, dopo aver superato ai 48esimi l’atleta dell’Arabia Saudita Almusa 6-2 (26-27, 29-23, 28-21, 27-21), è stato eliminato ai 24esimi dal giapponese Kuwae per 6-0 (30-26, 29-28, 28-26). Alessandroha battuto l’arciere delle Isole Vergini Arnold 6-0 (28-27, 25-23, 25-24) e lo slovacco Duchon 6-4 (28-27, 29-27, 27-29, 27-28, 29-28). Federico Musolesi invece ha battuto l’atleta del Bangladesh Shana 6-0 (27-25, 28-26, 29-26) e l’olandese Broeksma 6-2 (26-26, 29-27, 29-23, 29-29). Nel derby azzurro ai 16esimi però è stato vinto per 6-2 (30-27, 28-26, 29-29, 29-29) da, che però poi si è arreso al padrone di casa Brady Ellison per 6-4 (28-27, ...

Ultime Notizie dalla rete : Tiro con

Tiro con l'arco, Mondiali 2021: Chiara Rebagliati e Alessandro Paoli out ad un passo dai quarti, eliminati tutti gli azzurri.