Spezia vs Milan: ecco cosa c'è da sapere sul match (Di venerdì 24 settembre 2021) Spezia e Milan si sono incontrati solamente tre volte tra Serie A, Serie B e Coppa Italia: il bilancio è di due vittorie per i rossoneri ed una per i liguri, arrivata proprio nell'ultimo confronto tra le due formazioni nel massimo campionato (2-0 al Picco lo scorso febbraio). Il Milan ha perso solo una delle ultime otto partite contro squadre liguri in campionato (5V, 2N), dopo che nelle precedenti quattro sfide contro queste avversarie i rossoneri erano riusciti ad imporsi solamente in un'occasione (1N, 2P). Lo Spezia ha perso tre delle ultime quattro partite di campionato (1V), tante sconfitte quante nelle precedenti nove (1V, 5N). Il Milan non perde in Serie A dallo scorso 26 aprile contro la Lazio; da inizio maggio nessuna squadra ha conquistato più punti dei rossoneri: 26, frutto di otto vittorie ...

