Schianto tra auto e moto a Velletri: un altro motociclista finisce in Ospedale (Di venerdì 24 settembre 2021) Ennesimo incidente sulla via Appia. Questa volta il sinistro si è verificato al km 37,400, all’altezza di Velletri, ai Castelli Romani. A scontrarsi, per cause in fase di accertamento, un’auto e una moto: ad avere la peggio, purtroppo, il centauro, che nel violento impatto è rimasto ferito ed è stato trasportato in Ospedale. Attualmente la strada è chiusa in entrambe le direzioni per consentire tutti i rilievi del caso e per ripristinare il prima possibile la viabilità, con il traffico che ora è inevitabilmente andato in tilt. Sul luogo dell’incidente sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Incidente ai Castelli Quello di oggi, purtroppo, è solo l’ennesimo incidente. Mercoledì scorso, nel pomeriggio, lungo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 settembre 2021) Ennesimo incidente sulla via Appia. Questa volta il sinistro si è verificato al km 37,400, all’altezza di, ai Castelli Romani. A scontrarsi, per cause in fase di accertamento, un’e una: ad avere la peggio, purtroppo, il centauro, che nel violento impatto è rimasto ferito ed è stato trasportato in. Attualmente la strada è chiusa in entrambe le direzioni per consentire tutti i rilievi del caso e per ripristinare il prima possibile la viabilità, con il traffico che ora è inevitabilmente andato in tilt. Sul luogo dell’incidente sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Incidente ai Castelli Quello di oggi, purtroppo, è solo l’ennesimo incidente. Mercoledì scorso, nel pomeriggio, lungo ...

Advertising

CorriereCitta : Schianto tra auto e moto a Velletri: un altro motociclista finisce in Ospedale - news_ravenna : Schianto tra due auto: muore ragazza di 29 anni - zazoomblog : Terribile incidente a Mugnano schianto tra auto e moto: Giuseppe muore a 46 anni - #Terribile #incidente #Mugnano - nuova_venezia : +++ INCIDENTE MORTALE A FIESSO +++ Sul posto i carabinieri per i rilievi ed i vigili del fuoco chiamati per estrarr… - IzzoEdo : RT @LaStampa: Schianto tra moto e furgone a Momo, gravissima una dottoressa dell’ospedale Maggiore di Novara -

Ultime Notizie dalla rete : Schianto tra Una modesta proposta per il futuro sindaco di Roma (e per Damien Hirst) Qualche anno fa, nel 2017 per la precisione, vidi a Venezia, tra Punta della Dogana e Palazzo Grassi, una mostra che giocava in modo strepitoso col concetto di falso, parlo di Treasures from the Wreck of the Unbelievable di Damien Hirst . È passato qualche anno,...

Prometteva di risanare le aziende in difficoltà, arrestato il latitante truffatore Tra gli illeciti posti in essere, anche una frode, commessa in concorso con altri, con artifici e ... In Friuli Venezia Giulia 68 nuovi casi di coronavirus: scendono i ricoveri Schianto fra tre camion ...

Schianto tra auto, ferite due ragazze il Resto del Carlino Incidente tra tre auto e un camion: 4 feriti lievi a Cologno al Serio - Foto Incidente a Cologno al Serio intorno alle 6.30 di venerdì 24 settembre: coinvolte quattro persone, fortunatamente senza gravi conseguenze. Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e i ...

Spaventoso incidente sulla Pontina in direzione Latina: coinvolti 4 bambini Un’auto si è ribaltata l’altra è finita a 70 metri dal luogo dell’impatto. Tanta la paura per le persone coinvolte. In un’auto viaggiavano due adulti e quattro bambini, nell’altro solo il conducente.

Qualche anno fa, nel 2017 per la precisione, vidi a Venezia,Punta della Dogana e Palazzo Grassi, una mostra che giocava in modo strepitoso col concetto di falso, parlo di Treasures from the Wreck of the Unbelievable di Damien Hirst . È passato qualche anno,...gli illeciti posti in essere, anche una frode, commessa in concorso con altri, con artifici e ... In Friuli Venezia Giulia 68 nuovi casi di coronavirus: scendono i ricoverifra tre camion ...Incidente a Cologno al Serio intorno alle 6.30 di venerdì 24 settembre: coinvolte quattro persone, fortunatamente senza gravi conseguenze. Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e i ...Un’auto si è ribaltata l’altra è finita a 70 metri dal luogo dell’impatto. Tanta la paura per le persone coinvolte. In un’auto viaggiavano due adulti e quattro bambini, nell’altro solo il conducente.