Sabrina Ferilli, la confessione inaspettata dell’attrice (Di venerdì 24 settembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. L’attrice Sabrina Ferilli si è lasciata andare ad una confessione del tutto inaspettata, che ha spiazzato tutti. Ecco che cosa ha rivelato la donna. Rivelazioni davvero inaspettate sono state fatte dall’attrice Sabrina Ferilli durante il programma Dinner Club, che ha fatto il suo debutto su Amazon Prime video. Si tratta di uno show culinario in Leggi su youmovies (Di venerdì 24 settembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. L’attricesi è lasciata andare ad unadel tutto, che ha spiazzato tutti. Ecco che cosa ha rivelato la donna. Rivelazioni davvero inaspettate sono state fatte dall’attricedurante il programma Dinner Club, che ha fatto il suo debutto su Amazon Prime video. Si tratta di uno show culinario in

Advertising

duchessaMills : oggi vivo solo per Sabrina Ferilli a #DinnerClub l’ OOOOOHHHH mi spezza?? - BotElenoire : comunque io amo Sabrina Ferilli - pierpgobbosardo : @gipsylenu Sabrina Ferilli il 17 giugno 2001 2.0? - irenesaettatvb : Sto guardando dinner club va be' Sabrina Ferilli sempre pazzesca io innamorata di lei, ma Cracco da non giudice una grandissima scoperta - zukosky10 : Misteri della fede: dopo #DinnerClub non capisco perché Sabrina Ferilli non abbia una trasmissione sua da anni @PrimeVideoIT -