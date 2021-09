Recovery, da fisco a concorrenza: Governo in stallo (Di venerdì 24 settembre 2021) Applausi e una lunga standing ovation, di oltre un minuto, per il Presidente del Consiglio Mario Draghi che ieri ha incassato l’endorsement convinto del leader di Confindustria Carlo Bonomi, che durante l’Assemblea annuale, lo ha definito “l’uomo della necessità”, auspicando che l’azione del Governo nella quale gli industriali “si riconoscono” possa “proseguire a lungo”. Il Premier, dal canto suo, dal palco di Confindustria, ha annunciato una crescita per il nostro Paese nel 2021 del 6%, “a fronte del 4,5% ipotizzato in primavera”, precisando anche che l’esecutivo da lui guidato non intende aumentare le tasse. “Voglio riaffermare, penso sia importante, – che il Governo da parte sua non ha intenzione di aumentare le tasse. In questo momento i soldi si danno e non si prendono”. Recovery, siamo già in ritardo Dopo gli elogi, ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 24 settembre 2021) Applausi e una lunga standing ovation, di oltre un minuto, per il Presidente del Consiglio Mario Draghi che ieri ha incassato l’endorsement convinto del leader di Confindustria Carlo Bonomi, che durante l’Assemblea annuale, lo ha definito “l’uomo della necessità”, auspicando che l’azione delnella quale gli industriali “si riconoscono” possa “proseguire a lungo”. Il Premier, dal canto suo, dal palco di Confindustria, ha annunciato una crescita per il nostro Paese nel 2021 del 6%, “a fronte del 4,5% ipotizzato in primavera”, precisando anche che l’esecutivo da lui guidato non intende aumentare le tasse. “Voglio riaffermare, penso sia importante, – che ilda parte sua non ha intenzione di aumentare le tasse. In questo momento i soldi si danno e non si prendono”., siamo già in ritardo Dopo gli elogi, ...

