Raggi: “Non sono no vax o nì vax” (Di venerdì 24 settembre 2021) “Non sono una no vax e non sono una nì vax, come ha pure ha provato a insinuare il presidente Zingaretti”. Lo ha detto Virginia Raggi, sindaco di Roma e candidata per un secondo mandato alle prossime elezioni amministrative, ospite di ‘e-Venti’. “Ricordo che all’inizio della pandemia andava bellamente a Milano a fare gli aperitivi e brindare alla faccia di quella che diceva essere una normalissima influenza, francamente lezioni di come ci si comporta sul covid non le accetto da lui”, ha affermato. Capitolo Roma: “I principali indicatori di Roma dicono che è iniziata la risalita, ho messo a posto i conti e Standard and Poor’s ha certificato che l’outlook di Roma è passato da negativo a stabile. Scenari Immobiliari ha finalmente decretato che tornano gli investimenti su Roma. La risalita è iniziata e con tre grandi sfide come il Pnnr, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 settembre 2021) “Nonuna no vax e nonuna nì vax, come ha pure ha provato a insinuare il presidente Zingaretti”. Lo ha detto Virginia, sindaco di Roma e candidata per un secondo mandato alle prossime elezioni amministrative, ospite di ‘e-Venti’. “Ricordo che all’inizio della pandemia andava bellamente a Milano a fare gli aperitivi e brindare alla faccia di quella che diceva essere una normalissima influenza, francamente lezioni di come ci si comporta sul covid non le accetto da lui”, ha affermato. Capitolo Roma: “I principali indicatori di Roma dicono che è iniziata la risalita, ho messo a posto i conti e Standard and Poor’s ha certificato che l’outlook di Roma è passato da negativo a stabile. Scenari Immobiliari ha finalmente decretato che tornano gli investimenti su Roma. La risalita è iniziata e con tre grandi sfide come il Pnnr, ...

Advertising

fattoquotidiano : L'INVASIONE DEI CINGHIALI Virginia Raggi non c'entra. Ecco perché circolano [di Vincenzo Bisbiglia] - CarloCalenda : “Non avete esperienza amministrativa” detto dalla Raggi è appena sotto Di Battista che impartisce lezioni a Draghi. - CarloCalenda : Ama non riesce neanche a seppellire i morti. E la Raggi va in giro a raccontare che l’ha risanata. Non ha fatto un… - Fiorellissimo : @emiliapatta @welikeduel La raggi non ci scherza - the_highsparrow : A gennaio, Marino diceva giustamente che Renzi è posseduto da un demone narcisista. Il fatto è che Renzi non è il… -