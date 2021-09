Per i QAnon la morte di Gabby Petito è un false flag per coprire le malefatte di Biden (Di venerdì 24 settembre 2021) Il gruppo complottista statunitense QAnon ha proferito parola anche sul caso Gabby Petito, la cui storia in questi giorni ha rubato la scena alle loro teorie, spingendo i loro complotti su Biden fuori dalla copertura dei media. LEGGI ANCHE > La storia di Gabby Petito sarebbe diventata virale se non fosse stata una ragazza bianca? Il culto QAnon su Gabby Petito Il culto di QAnon, specie negli ultimi anni, si è sbizzarrito per inventare le teorie più assurde, e le più fantasiose riguardano l’attuale presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden. Le loro cospirazioni sono ogni giorno parte integrante del palinsesto dei media del Paese. Tuttavia, nelle ultimi due settimane – e con maggiore intensità ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 24 settembre 2021) Il gruppo complottista statunitenseha proferito parola anche sul caso, la cui storia in questi giorni ha rubato la scena alle loro teorie, spingendo i loro complotti sufuori dalla copertura dei media. LEGGI ANCHE > La storia disarebbe diventata virale se non fosse stata una ragazza bianca? Il cultosuIl culto di, specie negli ultimi anni, si è sbizzarrito per inventare le teorie più assurde, e le più fantasiose riguardano l’attuale presidente degli Stati Uniti d’America Joe. Le loro cospirazioni sono ogni giorno parte integrante del palinsesto dei media del Paese. Tuttavia, nelle ultimi due settimane – e con maggiore intensità ...

