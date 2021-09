(Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - "Ildel Consiglio dei ministri, Mario, su proposta del ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, hato la professoressadella Scuola Nazionale dell'amministrazione (Sna). L'incarico avrà la durata di 4 anni e sarà svolto a titolo gratuito". Ne dà notizia Palazzo Chigi in una nota. "La professoressa, vicedella Luiss Guido Carli, èdel Comitato scientifico del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza istituito presso il Ministero dell'Università e delle Ricerca e Co-del comitato Scientifico e Rappresentante dei cittadini italiani per la Conferenza sul futuro d'Europa. Già ministro della ...

Advertising

beneventoapp : Pa: Draghi nomina Paola Severino presidente Sna: Roma, 24 set. (Adnkronos) - 'Il presidente del Consiglio dei minis… - infoitinterno : Pa, Draghi nomina Paola Severino presidente della Sna - TV7Benevento : Pa: Draghi nomina Paola Severino presidente Sna... - Ennio30092584 : @Carlotto86 @matteorenzi Errore, un senatore nn può sostituire un pres. del Consiglio, rivolga il suo plauso eventu… - Daniele32311507 : @plx_1979 @marioadinolfi Però Draghi non lo nomina più di tanto. Dopo aver esultato per la caduta di Conte, la line… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi nomina

Fortune Italia

Da qui la necessità di un rafforzamento della cabina di regia , fortemente voluta da, e ... In caso di criticità sono previsti anche i poteri sostitutivi e ladi commissari.... ragiona Mori, "Noi siamo in piazza anche per chiedere adi usare tutta quell autorevolezza". per rafforzare il nostro impegno diplomatico, da tempo l Italia ha promesso e annunciato la...Condividi questo articolo:Roma, 24 set. (Adnkronos) – “Il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, su proposta del ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, ha nominato la ...Draghi nomina Paola Severino presidente della Sna. L'incarico avrà la durata di 4 anni e sarà svolto a titolo gratuito ...