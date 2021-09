Onu: Draghi, 'riflettere su futuro missioni internazionali ma restano essenziali' (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - “La crisi in Afghanistan, e in particolare il suo rapido peggioramento in seguito al ritiro di Resolute Support, ci impone una riflessione sul futuro delle missioni internazionali. In particolare, dobbiamo interrogarci sui loro obiettivi e sul modo migliore di perseguirli. Tuttavia, gli interventi internazionali rimangono uno strumento essenziale a sostegno della pace e della sicurezza”. Lo ha detto il premier Mario Draghi, intervenendo al dibattito generale della 76esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - “La crisi in Afghanistan, e in particolare il suo rapido peggioramento in seguito al ritiro di Resolute Support, ci impone una riflessione suldelle. In particolare, dobbiamo interrogarci sui loro obiettivi e sul modo migliore di perseguirli. Tuttavia, gli interventirimangono uno strumento essenziale a sostegno della pace e della sicurezza”. Lo ha detto il premier Mario, intervenendo al dibattito generale della 76esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

