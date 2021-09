Minacce di morte a Fortunato, Cirielli (FdI): “Solidarietà, intervengano Prefetto e Questore” (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Esprimo la mia Solidarietà al sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato per le gravi Minacce di morte di cui è stato vittima nelle ultime ore. Presenterò, al riguardo, un’interrogazione parlamentare urgente al ministro degli Interni Luciana Lamorgerse ed auspico che il Prefetto ed il Questore di Salerno pongano la massima attenzione alla vicenda, per tutelare la sicurezza del primo cittadino e della sua famiglia e per garantire la legalità in vista delle imminenti elezioni amministrative”. Lo dichiara, in una nota, il deputato salernitano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli: “Siamo di fronte a gesti intollerabili messi in atto contro un rappresentante delle istituzioni, che si ricandida a guidare la propria comunità per proseguire ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Esprimo la miaal sindaco di Santa Marina Giovanniper le gravididi cui è stato vittima nelle ultime ore. Presenterò, al riguardo, un’interrogazione parlamentare urgente al ministro degli Interni Luciana Lamorgerse ed auspico che iled ildi Salerno pongano la massima attenzione alla vicenda, per tutelare la sicurezza del primo cittadino e della sua famiglia e per garantire la legalità in vista delle imminenti elezioni amministrative”. Lo dichiara, in una nota, il deputato salernitano di Fratelli d’Italia Edmondo: “Siamo di fronte a gesti intollerabili messi in atto contro un rappresentante delle istituzioni, che si ricandida a guidare la propria comunità per proseguire ...

