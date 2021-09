«L’Inter non sta soffrendo senza Lukaku». Gasperini: squadra forte, dobbiamo difendere bene (Di venerdì 24 settembre 2021) «L’Inter non ha patito la partenza di Lukaku, gioca più col collettivo. Con Milan e Napoli è la squadra che ha qualcosa in più». Alla vigilia della sfida di sabato pomeriggio alle 18 a San Siro, Gian Piero Gasperini inquadra l’avversario. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 24 settembre 2021) «non ha patito la partenza di, gioca più col collettivo. Con Milan e Napoli è lache ha qualcosa in più». Alla vigilia della sfida di sabato pomeriggio alle 18 a San Siro, Gian Pieroinquadra l’avversario.

