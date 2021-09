L’arresto di Puigdemont è un caso politico e un rompicapo giudiziario (Di venerdì 24 settembre 2021) L’ex presidente Puigdemont auto esiliatosi all’estero da più di tre anni ed inseguito dalle autorità spagnole per aver organizzato il Referendum per la secessione è stato arrestato nel lembo italiano dove si parla ancora catalano, ad Alghero, appendice della repubblica immaginata dai secessionisti e testimonianza della suggestiva storia del nostro Mediterraneo. I giudici italiani avvezzi al protagonismo trovano il modo di ficcare anche il nostro Paese dentro la diatriba complessa che da anni oppone una parte della Catalogna Repubblicana al Regno Spagnolo, hanno eseguito un ordine di cattura nei confronti dell’eurodeputato al quale il 30 luglio di quest’anno erano state revocate le immunità fatto salvo però la pendenza di una sospensiva che avrebbe richiesto un nuovo ordine di cattura da parte delle autorità spagnole che ne avevano di fronte al tribunale dichiarato ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 settembre 2021) L’ex presidenteauto esiliatosi all’estero da più di tre anni ed inseguito dalle autorità spagnole per aver organizzato il Referendum per la secessione è stato arrestato nel lembo italiano dove si parla ancora catalano, ad Alghero, appendice della repubblica immaginata dai secessionisti e testimonianza della suggestiva storia del nostro Mediterraneo. I giudici italiani avvezzi al protagonismo trovano il modo di ficcare anche il nostro Paese dentro la diatriba complessa che da anni oppone una parte della Catalogna Repubblicana al Regno Spagnolo, hanno eseguito un ordine di cattura nei confronti dell’eurodeputato al quale il 30 luglio di quest’anno erano state revocate le immunità fatto salvo però la pendenza di una sospensiva che avrebbe richiesto un nuovo ordine di cattura da parte delle autorità spagnole che ne avevano di fronte al tribunale dichiarato ...

