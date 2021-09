Juventus | Danilo | «Siamo consapevoli di poter dare di più»

(Di venerdì 24 settembre 2021) “Prendiamo questi 3 punti con la giusta rabbia, madidi più. Io per primo, non sono soddisfatto della mia prestazione”. È il commento di, difensore della, dopo la sofferta vittoria sullo Spezia.

Stavolta hanno vinto tutte le grandi. Compresa la. Il primo hurrà della Vecchia Signora in campionato non la esenta da critiche per il come, ... gli errori di Alex Sandro eche stavano ...(4 - 4 - 2) : Szczesny;, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. Sampdoria (4 - 4 - 2) : Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, ...Il Napoli da Ospina a Osimhen si prende la copertina della quinta giornata in serie A ma anche la Juve che torna a sorridere con le milanesi e la Roma vincenti ...La Juve ha avuto tanti problemi a Spezia, con Dybala spesso troppo basso. Allegri ha tanto lavoro da fare Come abbiamo scritto ieri, Chiesa ha letteralmente trasformato una Juve apatica e povera di id ...