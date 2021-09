Inquinamento atmosferico, ogni anno causa 7 milioni di morti premature (Di venerdì 24 settembre 2021) L’inquinamento atmosferico, il killer silente. L’allarme arriva dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che, per la prima volta dal 2005, ha rafforzato le sue linee guida sulla qualità dell’aria. «Ogni anno, secondo le stime, l’esposizione all’inquinamento atmosferico causa sette milioni di morti premature e provoca la perdita di milioni di anni di vita», spiega l’agenzia delle Nazioni Unite, che esorta a un’azione urgente, paragonando il pericolo ad «importanti rischi per la salute globale, come una dieta malsana e il fumo di tabacco». Leggi su vanityfair (Di venerdì 24 settembre 2021) L’inquinamento atmosferico, il killer silente. L’allarme arriva dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che, per la prima volta dal 2005, ha rafforzato le sue linee guida sulla qualità dell’aria. «Ogni anno, secondo le stime, l’esposizione all’inquinamento atmosferico causa sette milioni di morti premature e provoca la perdita di milioni di anni di vita», spiega l’agenzia delle Nazioni Unite, che esorta a un’azione urgente, paragonando il pericolo ad «importanti rischi per la salute globale, come una dieta malsana e il fumo di tabacco».

paolabottelli : @AdalucDe @dariodivico Non è esatto: tutti urlano contro le piste ciclabili, idea stupenda che però ha ridotto tutt… - AssociazioneTES : Le nuove linee guida Oms per la qualità dell’aria: salvare milioni di vite dall’inquinamento atmosferico - terzadose : @aaIessandro La Lazio provoca inquinamento atmosferico - EU_Possibile : RT @SmvRomano: Mentre il #WHO conferma gli effetti nefasti dell'#inquinamento atmosferico per la #salute umana e abbassa le soglie per gli… - SmvRomano : Mentre il #WHO conferma gli effetti nefasti dell'#inquinamento atmosferico per la #salute umana e abbassa le soglie… -