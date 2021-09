Infortunati, squalificati e diffidati Serie A 2021/22 – 6^ giornata (Di venerdì 24 settembre 2021) Consulta Infortunati, squalificati e diffidati del prossimo turno di Serie A: ecco l'elenco aggiornato alla 6^ giornata di campionato Leggi su pianetamilan (Di venerdì 24 settembre 2021) Consultadel prossimo turno diA: ecco l'elenco aggiornato alla 6^di campionato

Advertising

PianetaMilan : #Infortunati, #squalificati e #diffidati @SerieA 2021/22 – 6^ giornata - #Calcio #SerieA #SerieATIM #SpeziaMilan… - Orli19831 : RT @TuttoFanta: ?#ROMA: niente #derby per Lorenzo #Pellegrini a causa dell'espulsione subita contro l'Udinese. ?? - TuttoFanta : ?#ROMA: niente #derby per Lorenzo #Pellegrini a causa dell'espulsione subita contro l'Udinese. ??… - TuttoFanta : ??Report #ATALANTA: ??Pessina ha lavorato a parte a causa di una contusione al piede. ??Muriel ha svolto una seduta… - TuttoFanta : ??Report #CAGLIARI: ?Esercizi di scarico in palestra per i calciatori impiegati ieri sera. Per gli altri esercitazio… -