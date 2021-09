Gianmaria Antinolfi è innamorato di Greta? Ecco cosa fa al Gf Vip per lei (Di venerdì 24 settembre 2021) Gianmaria Antinolfi, dopo aver parlato a lungo della sua storia con Soleil Sorge, oggi ha dedicato un bigliettino a Greta, la ragazza con cui stava prima di varcare la porta rossa Dopo giorni di tensione nella casa del Grande Fratello Vip tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge non c’è più dialogo e l’imprenditore dopo aver parlato di lei a lungo con i suoi compagni d’avventura, ha cambiato decisamente argomento, ma sempre di donne, si parla. Già ieri aveva parlato di Greta con Miriana Trevisan e oggi ha voluto scrivere un bigliettino per questa ragazza con la quale stava prima del suo ingresso nella casa di Cinecittà. Mentre le sue colleghe si stavano truccando, Gianmaria è entrato in bagno, ha preso uno smalto e ha disegnato un cuore su un bigliettino con relative ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 24 settembre 2021), dopo aver parlato a lungo della sua storia con Soleil Sorge, oggi ha dedicato un bigliettino a, la ragazza con cui stava prima di varcare la porta rossa Dopo giorni di tensione nella casa del Grande Fratello Vip trae Soleil Sorge non c’è più dialogo e l’imprenditore dopo aver parlato di lei a lungo con i suoi compagni d’avventura, ha cambiato decisamente argomento, ma sempre di donne, si parla. Già ieri aveva parlato dicon Miriana Trevisan e oggi ha voluto scrivere un bigliettino per questa ragazza con la quale stava prima del suo ingresso nella casa di Cinecittà. Mentre le sue colleghe si stavano truccando,è entrato in bagno, ha preso uno smalto e ha disegnato un cuore su un bigliettino con relative ...

Advertising

blogtivvu : Gianmaria Antinolfi, gesto per la fidanzata Greta Giulia Mastroianni: ecco quale - PasqualeMarro : #GianmariaAntinolfi drastica decisione per il #GfVip - Elisa60388018 : RT @gieffeVIP: 24 Settembre 2021, Ore 18:25 Mancano circa tre ore alla puntata e Gianmaria Antinolfi è pronto per affrontare l'ennesimo co… - gieffeVIP : 24 Settembre 2021, Ore 18:25 Mancano circa tre ore alla puntata e Gianmaria Antinolfi è pronto per affrontare l'en… -