GF Vip 6, Alfonso Signorini trema: il durissimo appello del Moige agli sponsor del reality

Le ultime dinamiche del Grande Fratello VIP 6 che hanno coinvolto Amedeo Goria potrebbero avere dure conseguenze. Quello che doveva essere un semplice richiamo è diventato un caso mediatico a cui ha voluto partecipare anche il Moige. Il noto movimento, infatti, ha espresso il proprio parere sulla vicenda che ha visto protagonista il giornalista, reo di essersi spinto oltre con Ainett Stephens. Ecco quindi che l'appello è chiaro e coinciso: gli sponsor del Grande Fratello Vip sono richiamati a valutare attentamente i propri investimenti.

Grande Fratello Vip 6. interviene il Moige

Nell'ultima diretta del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha toccato vari temi tra cui il caso Amedeo Goria, finito nel mirino per aver allungato le mani su Ainett Stephens. Nei primi giorni, i due hanno ...

