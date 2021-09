Figc, Gravina: “Mi auguro di non dover più assistere a cori a sfondo razzista” (Di venerdì 24 settembre 2021) Il presidente federale esorta i tifosi a mantenere un comportamento corretto sull’uso della mascherina e sul rispetto del distanziamento e condanna ogni forma di intolleranza Leggi su itasportpress (Di venerdì 24 settembre 2021) Il presidente federale esorta i tifosi a mantenere un comportamento corretto sull’uso della mascherina e sul rispetto del distanziamento e condanna ogni forma di intolleranza

