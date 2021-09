Elodie e Sangiovanni pubblicano i loro nuovi singoli: Vertigine e Raggi Gamma (Di venerdì 24 settembre 2021) Dopo l’esibizione bomba da Cattelan e prima del suo debutto a Le Iene, Elodie ha rilasciato il suo nuovo singolo. Oggi l’ex amica di Maria ha pubblicato Vertigine. Pezzo molto bello, dopo qualche ascolto mi ha rapito, ottimo lavoro anche con il video musicale (dove lei è di una bellezza imbarazzante), davvero evocativo. Ma Elodie non è l’unica ex amica di Maria con un pezzo fresco d’uscita, oggi anche Sangiovanni ha pubblicato il suo nuovo singolo. Per la serie ‘battere il ferro finché è caldo, a pochi mesi dal successo di Malibù, il cantante oggi ha rilasciato Raggi Gamma. Saranno felici i fan, con Raggi Gamma Sangiovanni è andato sul sicuro, non allontanandosi dai precedenti lavori. Raggi Gamma ... Leggi su biccy (Di venerdì 24 settembre 2021) Dopo l’esibizione bomba da Cattelan e prima del suo debutto a Le Iene,ha rilasciato il suo nuovo singolo. Oggi l’ex amica di Maria ha pubblicato. Pezzo molto bello, dopo qualche ascolto mi ha rapito, ottimo lavoro anche con il video musicale (dove lei è di una bellezza imbarazzante), davvero evocativo. Manon è l’unica ex amica di Maria con un pezzo fresco d’uscita, oggi ancheha pubblicato il suo nuovo singolo. Per la serie ‘battere il ferro finché è caldo, a pochi mesi dal successo di Malibù, il cantante oggi ha rilasciato. Saranno felici i fan, conè andato sul sicuro, non allontanandosi dai precedenti lavori....

