Costa caro a Tim il matrimonio con Dazn: flop di nuovi clienti (Di venerdì 24 settembre 2021) Tim nel cloud nazionale. Ma gli abbonati al calcio fermi a quota 500 mila La Repubblica, pagina 41, di Sara Bennewitz. Il Consiglio di Telecom Italia dà mandato all’ad Luigi Gubitosi di presentare insieme a Cdp, Sogei e Leonardo la sua migliore offerta per partecipare alla gara del Psn, e a realizzare l’infrastruttura cloud dove viaggeranno tutti i dati della Pubblica amministrazione. «Attendiamo di ricevere le prime proposte di partnership per il Polo strategico nazionale», sottolinea il presidente del Consiglio Mario Draghi all’assemblea di Confindustria parlando della transizione digitale, «Per questo tema sarà importante il contributo dei privati». Tim – che è la principale azienda italiana privata del settore – sarà partner tecnico, con una quota di minoranza qualificata ancora da definire, vicina al 45%. La maggioranza sarà consolidata in mani pubbliche, tra Cdp (circa il 20%), ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 24 settembre 2021) Tim nel cloud nazionale. Ma gli abbonati al calcio fermi a quota 500 mila La Repubblica, pagina 41, di Sara Bennewitz. Il Consiglio di Telecom Italia dà mandato all’ad Luigi Gubitosi di presentare insieme a Cdp, Sogei e Leonardo la sua migliore offerta per partecipare alla gara del Psn, e a realizzare l’infrastruttura cloud dove viaggeranno tutti i dati della Pubblica amministrazione. «Attendiamo di ricevere le prime proposte di partnership per il Polo strategico nazionale», sottolinea il presidente del Consiglio Mario Draghi all’assemblea di Confindustria parlando della transizione digitale, «Per questo tema sarà importante il contributo dei privati». Tim – che è la principale azienda italiana privata del settore – sarà partner tecnico, con una quota di minoranza qualificata ancora da definire, vicina al 45%. La maggioranza sarà consolidata in mani pubbliche, tra Cdp (circa il 20%), ...

