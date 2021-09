Ciclismo, dove correrà Filippo Baroncini nel 2022? Approdo alla Trek-Segafredo. Ha già assaggiato il professionismo (Di venerdì 24 settembre 2021) Filippo Baroncini si è laureato Campione del Mondo Under 23, trionfando nelle Fiandre grazie a una micidiale rasoiata solitaria sul penultimo muro di giornata. L’azzurro è scattato quando mancavano cinque chilometri al traguardo, ha lasciato tutti gli avversari sul posto e poi si è inventato un bello sforzo da autentico cronoman, giungendo tutto solo all’arrivo. L’Italia ha scoperto definitivamente un nuovo talento, che potrebbe regalarsi grandissime soddisfazioni nel prossimo futuro: stiamo parlando di un ragazzo adatto alle Classiche e con eccellenti doti per le cronometro. Il 21enne, in forza al Team Colpack Ballan, è pronto per il salto tra i professionisti: il nativo di Massa Lombarda ha infatti firmato un contratto biennale con la Trek-Segafredo, con cui correrà nel ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021)si è laureato Campione del Mondo Under 23, trionfando nelle Fiandre grazie a una micidiale rasoiata solitaria sul penultimo muro di giornata. L’azzurro è scattato quando mancavano cinque chilometri al traguardo, ha lasciato tutti gli avversari sul posto e poi si è inventato un bello sforzo da autentico cronoman, giungendo tutto solo all’arrivo. L’Italia ha scoperto definitivamente un nuovo talento, che potrebbe regalarsi grandissime soddisfazioni nel prossimo futuro: stiamo parlando di un ragazzo adatto alle Classiche e con eccellenti doti per le cronometro. Il 21enne, in forza al Team Colpack Bn, è pronto per il salto tra i professionisti: il nativo di Massa Lombarda ha infatti firmato un contratto biennale con la, con cuinel ...

