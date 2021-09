Cagliari | le ultime dall’allenamento | Mazzarri spera

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 24 settembre 2021) Mancano ormai solo due giorni alla sfida difficilissima delcontro il Napoli in programma Domenica alle 20:45 in Campania. Walterè pronto a tornare a Napoli dopo la sua precedente esperienza. I rossoblù sono scesi in campo questo pomeriggio per il consueto allenamento in vista del match al Maradona. Dopo gli esercizi di attivazione tecnica, tutta la seduta si è basata su un lavoro puramente atletico. Successivamente sono state svolte delle esercitazioni tattiche in funzione della gara ed una partitella conclusiva. A riferire la notizia è un comunicato ufficiale della società sarda. Dal punto di vista degli infortuni sono state svolte le terapie per Damir Ceter. Domani l’allenamento è programmato al mattino. La squadra partirà per Napoli nel pomeriggio. LEGGI ANCHE: Spezia-Milan, Pioli è pronto a delle novità L'articolo ...