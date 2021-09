Bayonetta 3 tra linee temporali e protagonista diversa nelle prime teorie dei fan (Di venerdì 24 settembre 2021) Finalmente abbiamo avuto un primo assaggio di Bayonetta 3. Il tanto atteso titolo arriverà nel 2022 e nonostante manchi ancora un po' di tempo, la pazienza dei fan è stata finalmente premiata con un video gameplay. Il trailer ha svelato una buona mole di informazioni e come spesso accade dopo queste presentazioni, la fantasia dei fan ha messo le ali a teorie già esistenti. Una di queste indica che Bayonetta 3 avrà una protagonista diversa. Secondo una fan, la voce di Bayonetta è diversa dai due precedenti capitoli e anche il suo aspetto sembra avere qualcosa di diverso. Insomma, dal trailer pare essere una "nuova" Bayonetta, anche perché l'acconciatura è praticamente uguale a Cereza, una versione di Bayonetta presente nel primo ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 24 settembre 2021) Finalmente abbiamo avuto un primo assaggio di3. Il tanto atteso titolo arriverà nel 2022 e nonostante manchi ancora un po' di tempo, la pazienza dei fan è stata finalmente premiata con un video gameplay. Il trailer ha svelato una buona mole di informazioni e come spesso accade dopo queste presentazioni, la fantasia dei fan ha messo le ali agià esistenti. Una di queste indica che3 avrà una. Secondo una fan, la voce didai due precedenti capitoli e anche il suo aspetto sembra avere qualcosa di diverso. Insomma, dal trailer pare essere una "nuova", anche perché l'acconciatura è praticamente uguale a Cereza, una versione dipresente nel primo ...

