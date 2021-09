Avanti un altro, novità a luci rosse per Paolo Bonolis: in studio... la Bruganelli che dice? (Di venerdì 24 settembre 2021) novità prima della ripartenza. Sono partite le registrazioni di Avanti un altro, il programma di Paolo Bonolis in onda su Canale 5. E fioccano le indiscrezioni, soprattutto sulle nuove presenze: il programma infatti potrebbe vedere l'arrivo di Ilona Staller e Clayton Norcross. L'indiscrezione arriva da TvBlog. Insomma, Cicciolina da Paolo Bonolis (e chissà cosa ne pensa Sonia Bruganelli...). Il programma dovrebbe occupare la casella della domenica sera (dove adesso va in onda Scherzi a parte e fino a pochi mesi fa Live-Non è la d'Urso). Le registrazioni, stando ai rumors, dovrebbero ripartire la prossima settimana. Stesso format, poche novità e l'arrivo di alcuni personaggi nuovi. L'idea della ripartenza di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021)prima della ripartenza. Sono partite le registrazioni diun, il programma diin onda su Canale 5. E fioccano le indiscrezioni, soprattutto sulle nuove presenze: il programma infatti potrebbe vedere l'arrivo di Ilona Staller e Clayton Norcross. L'indiscrezione arriva da TvBlog. Insomma, Cicciolina da(e chissà cosa ne pensa Sonia...). Il programma dovrebbe occupare la casella della domenica sera (dove adesso va in onda Scherzi a parte e fino a pochi mesi fa Live-Non è la d'Urso). Le registrazioni, stando ai rumors, dovrebbero ripartire la prossima settimana. Stesso format, pochee l'arrivo di alcuni personaggi nuovi. L'idea della ripartenza di ...

romeoagresti : Passi in avanti (concreti) tra la #Juventus e #Dybala per il rinnovo. Nei prossimi giorni ci sarà un altro incontro… - IpaziaFilosofia : RT @gr_grim: Che avevo detto io? Se mobilitano la Gabanelli (vedi @Corriere qualche giorno fa) è perché devono tritare qualcuno. E stavolta… - InnoAllaJoya : RT @romeoagresti: Passi in avanti (concreti) tra la #Juventus e #Dybala per il rinnovo. Nei prossimi giorni ci sarà un altro incontro: inte… - GGiusepu : RT @romeoagresti: Passi in avanti (concreti) tra la #Juventus e #Dybala per il rinnovo. Nei prossimi giorni ci sarà un altro incontro: inte… - StefaniaMarte16 : @enricoruggeri Complimenti per metterti in sfida. Certo oggi i social hanno preso il posto della carta. Del profum… -