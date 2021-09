Ascolti tv 23 settembre 2021 | la fiction di Rai1 batte lo show di Canale5

(Di venerdì 24 settembre 2021)tv: Fino all’ultimo battito molto avanti rispetto a Star in the starsi riprende la vetta della classifica deglitv delle reti generaliste grazie allaFino all’ultimo battito, che ieri sera ha registrato il 20,39% di share media con 3,884 milioni di telespettatori. Settimana scorsa il film tv Sorelle per sempre aveva raccolto il 24,41% con 4,7 milioni. Perde qualcosa Star in the star su, che ieri ha fatto l’11,52% e 1,816 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa locon Ilary Blasi aveva portato a casa l’11,02% e 1,947 milioni. Medaglia di bronzo per la serie tv Chicago Med su Italia1 al 5,23% e 979 mila. Giovedì scorso la stessa serie aveva fatto il 4,61% e 884 mila.tv altre reti La classifica prosegue con il ...

Durante la prima serata di giovedì 23 settembre 2021, sul fronte ascolti e share, la fiction di Rai Uno con Marco Bocci, Fino all'ultimo battito, ha fatto incetta di utenti davanti al televisore. Ilary Blasi, con Star is The Star, ...

Ascolti Tv giovedì 23 settembre 2021. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane.

Gli ascolti tv di giovedì 23 settembre, sono caratterizzati dalla prima sfida di questa stagione autunnale tra Star in the Star, lo show Mediaset condotto da Ilary Blasi che non ha debuttato proprio bene.

Rai1, Fino all'ultimo battito: 3.884.000 spettatori (share 20,39%)
Canale 5, Star in the star: 1.816.000 spettatori (share 11,52%)
Italia 1, Chicago Med: 979.000 spettatori (share 5,23%)