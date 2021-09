Amici 21: chi è la ballerina Serena Carella? (Di venerdì 24 settembre 2021) Serena Carella è una delle nuove ballerine di Amici di Maria De Filippi. La giovane e talentuosa ragazza infatti è riuscita ad entrare nella scuola di canto e ballo più famosa d'Italia convincendo immediatamente il nuovo insegnante Raimondo Todaro. Impariamo a conoscere meglio la ballerina e scopriamo qualcosa in più su di lei. La biografia di Serena Carella Serena Carella è una talentuosa ballerina che è riuscita entrare ad Amici 21 grazie alle sue grandi doti artistiche. La ragazza è nata in Puglia il 2 ottobre 2002 e quindi a breve compirà diciannove anni. Prima di entrare ad Amici, Serena faceva parte della Compagnia Giovanni Martinat, una compagnia di ballo francese a Nuova ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 24 settembre 2021)è una delle nuove ballerine didi Maria De Filippi. La giovane e talentuosa ragazza infatti è riuscita ad entrare nella scuola di canto e ballo più famosa d'Italia convincendo immediatamente il nuovo insegnante Raimondo Todaro. Impariamo a conoscere meglio lae scopriamo qualcosa in più su di lei. La biografia diè una talentuosache è riuscita entrare ad21 grazie alle sue grandi doti artistiche. La ragazza è nata in Puglia il 2 ottobre 2002 e quindi a breve compirà diciannove anni. Prima di entrare adfaceva parte della Compagnia Giovanni Martinat, una compagnia di ballo francese a Nuova ...

