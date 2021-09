Via libera al Decreto contro il caro-bollette (Di giovedì 23 settembre 2021) L'attesa è finita: a pochi giorni dalla data cruciale del primo ottobre, quando l'Arera, l'autorità di regolazione per l'energia elettrica e il gas, annuncerà i prossimi rincari per le bollette, il governo ha dato il via libera al Decreto legge che punta a sterilizzare, almeno in parte, gli aumenti previsti nel quarto trimestre, in particolare per le famiglie bisognose e numerose. Le nuove misure intervengono infatti principalmente a vantaggio degli oltre 3 milioni di persone che beneficiano del "bonus energia": nuclei che hanno un Isee inferiore a 8265 euro annui e famiglie numerose, con Isee inferiore a 20.000 euro annui con almeno 4 figli, percettori di reddito o pensione di cittadinanza e utenti in gravi condizioni di salute. Per queste categorie, ha fatto sapere Palazzo Chigi, gli aumenti sono praticamente azzerati. Inoltre, per ... Leggi su panorama (Di giovedì 23 settembre 2021) L'attesa è finita: a pochi giorni dalla data cruciale del primo ottobre, quando l'Arera, l'autorità di regolazione per l'energia elettrica e il gas, annuncerà i prossimi rincari per le, il governo ha dato il viaallegge che punta a sterilizzare, almeno in parte, gli aumenti previsti nel quarto trimestre, in particolare per le famiglie bisognose e numerose. Le nuove misure intervengono infatti principalmente a vantaggio degli oltre 3 milioni di persone che beneficiano del "bonus energia": nuclei che hanno un Isee inferiore a 8265 euro annui e famiglie numerose, con Isee inferiore a 20.000 euro annui con almeno 4 figli, percettori di reddito o pensione di cittadinanza e utenti in gravi condizioni di salute. Per queste categorie, ha fatto sapere Palazzo Chigi, gli aumenti sono praticamente azzerati. Inoltre, per ...

Advertising

peppeprovenzano : Tra le cose fatte al Governo, anche questa. Orgoglioso di aver vinto questa battaglia. Ma ora va resa decennale, pe… - Agenzia_Ansa : FLASH | Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto per il taglio delle bollette di luce e gas. #ANSA - SkyTG24 : Covid, negli Usa via libera dell’Fda alla terza dose di vaccino Pfizer dai 65 anni in su - EmilioBerettaF1 : Bollette, via libera al decreto: benefici per 5,5 milioni di persone - claudeger55 : Insomma, oneri restano per altre 50 milioni di persone, la bolletta salirà. E è saltato finanziamento malattia per… -