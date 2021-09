Udine: 5 piazzole ecologiche per potenziare il servizio di raccolta differenziata (Di giovedì 23 settembre 2021) Cinque piazzole ecologiche in piazzale 26 luglio, via Monte Grappa, via Malborghetto, via Sabbadini e via Marco Antonio Fiduccio per il conferimento di rifiuti urbani e potenziare il servizio di raccolta differenziata “casa per casa”. È quanto prevede un accordo sottoscritto da Comune di Udine e Net, in accordo con gli amministratori di alcuni condomini, per “migliorare il servizio di recupero e smaltimento dei rifiuti e creare delle aree dedicate che offrano ai cittadini di zone particolarmente abitate un metodo ulteriore e alternativo per smaltire le immondizie. Si tratta di ottimizzazioni ad hoc per situazioni particolari che completano il sistema di raccolta porta a porta”. Ne dà notizia il sindaco Pietro Fontanini, che ... Leggi su udine20 (Di giovedì 23 settembre 2021) Cinquein piazzale 26 luglio, via Monte Grappa, via Malborghetto, via Sabbadini e via Marco Antonio Fiduccio per il conferimento di rifiuti urbani eildi“casa per casa”. È quanto prevede un accordo sottoscritto da Comune die Net, in accordo con gli amministratori di alcuni condomini, per “migliorare ildi recupero e smaltimento dei rifiuti e creare delle aree dedicate che offrano ai cittadini di zone particolarmente abitate un metodo ulteriore e alternativo per smaltire le immondizie. Si tratta di ottimizzazioni ad hoc per situazioni particolari che completano il sistema diporta a porta”. Ne dà notizia il sindaco Pietro Fontanini, che ...

