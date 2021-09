"Trattativa Stato-mafia? L'assoluzione non è un colpo di fortuna" (Di giovedì 23 settembre 2021) “Non è un colpo di fortuna. La decisione di oggi arriva sulla scia delle precedenti”. Grazia Volo, avvocato che ha difeso Calogero Mannino nel giudizio di rito abbreviato sulla “Trattativa Stato-mafia” tiene a sottolineare che la sentenza della corte d’Appello di Palermo di oggi - che ha assolto Mario Mori, Giuseppe De Donno, Antonino Subranni e Marcello Dell’Utri dall’accusa di “minaccia contro un corpo dello Stato” - ripercorre, e conferma, quanto già appurato e cristallizzato nei tre gradi di giudizio sull’ex ministro della Dc. Il verdetto di oggi è arrivato dopo tre giorni di camera di consiglio, che smantella completamente 13 anni di indagini. E che hanno iniziato a sfumare, in verità, già da qualche tempo. Quando, appunto, Mannino, è Stato assolto in via ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 23 settembre 2021) “Non è undi. La decisione di oggi arriva sulla scia delle precedenti”. Grazia Volo, avvocato che ha difeso Calogero Mannino nel giudizio di rito abbreviato sulla “” tiene a sottolineare che la sentenza della corte d’Appello di Palermo di oggi - che ha assolto Mario Mori, Giuseppe De Donno, Antonino Subranni e Marcello Dell’Utri dall’accusa di “minaccia contro un corpo dello” - ripercorre, e conferma, quanto già appurato e cristallizzato nei tre gradi di giudizio sull’ex ministro della Dc. Il verdetto di oggi è arrivato dopo tre giorni di camera di consiglio, che smantella completamente 13 anni di indagini. E che hanno iniziato a sfumare, in verità, già da qualche tempo. Quando, appunto, Mannino, èassolto in via ...

