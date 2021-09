(Di giovedì 23 settembre 2021) ROMA - Francescoi giallorossi. Non la Roma, casa sua per oltre trent'anni, ma ildel presidente Vigorito. Quest'oggi l'ex capitano giallorosso insieme a Vincent Candela ha ...

Advertising

LAROMA24 : Twitter, Totti fa visita al Benevento. Il club: 'Guardate chi è passato a trovarci...' (FOTO) #AsRoma - siamo_la_Roma : ?? #Totti ospite del #Benevento ?? Dopo il torneo di padel, l'ex capitano in visita al club campano ?? Ecco lo scatto… - sportli26181512 : Totti visita il Benevento: l'incontro con Foggia e Caserta: Visita di cortesia dell'ex capitano giallorosso: con lu… - forzaroma : #Totti fa visita al #Benevento: 'Guardate chi è passato a trovarci' #ASRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Totti visita

Corriere dello Sport

ROMA - Francescoi giallorossi. Non la Roma, casa sua per oltre trent'anni, ma il Benevento del presidente Vigorito. Quest'oggi l'ex capitano giallorosso insieme a Vincent Candela ha visitato l'Antistadio ...... Francesconon si ferma. Oggi è stato ospite del Benevento all'Antistadio Carmelo Imbriani. ... "Guardate chi è venuto a trovarci" dice sui social la società, felice delladel Capitano ...Dopo il viaggio a Barcellona per un torneo di paddle in cui ha raggiunto la finale insieme a Candela, Francesco Totti non si ferma. Oggi è stato ospite del Benevento all’Antistadio Carmelo Imbriani. N ...Daniel Guerini era un giovane stella del calcio italiano, tragicamente scomparso in un incidente stradale. Alcuni sciacalli hanno rubato dei ricordi dalla sua tomba.