Star in the Star, in arrivo una nuova maschera: ecco di quale personaggio si tratta (Di giovedì 23 settembre 2021) Questa sera, su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Star in the Star ma la novità è che subentrerà una nuova maschera. Avete letto bene! Ilary Blasi, questa sera, darà il benvenuto, nella rosa dei concorrenti, a Paul McCartney ex membro dei The Beatles. McCartney andrà ad affiancare i vip rimasti in gara: Mina, Claudio Baglioni, Loredana Bertè, Pino Daniele, Lady Gaga, Michael Jackson, Madonna, Patty Pravo e Zucchero. Ma c’è un’altra novità. Questa sera non verrà svelata l’identità di uno solo dei vip che si cela sotto le maschere: gli eliminati saranno due. C’è da dire che, nonostante gli ascolti della prima puntata non siano stati quelli sperati, il web sembra comunque aver stilato una lista dei possibili vip nostrani che si nascondono sotto la ... Leggi su trashblog (Di giovedì 23 settembre 2021) Questa sera, su Canale 5, andrà in onda unapuntata diin thema la novità è che subentrerà una. Avete letto bene! Ilary Blasi, questa sera, darà il benvenuto, nella rosa dei concorrenti, a Paul McCartney ex membro dei The Beatles. McCartney andrà ad affiancare i vip rimasti in gara: Mina, Claudio Baglioni, Loredana Bertè, Pino Daniele, Lady Gaga, Michael Jackson, Madonna, Patty Pravo e Zucchero. Ma c’è un’altra novità. Questa sera non verrà svelata l’identità di uno solo dei vip che si cela sotto le maschere: gli eliminati saranno due. C’è da dire che, nonostante gli ascolti della prima puntata non siano stati quelli sperati, il web sembra comunque aver stilato una lista dei possibili vip nostrani che si nascondono sotto la ...

Advertising

trash_italiano : Bellissima questa idea di promuovere Star in the Star la domenica pomeriggio ?? - FIMI_IT : Altro che #ZittiEBuoni, dopo la vittoria @Eurovision la musica dei @thisismaneskin abbatte ogni barriera dominando… - zazoomblog : Star in the Star seconda puntata: anticipazioni 23 settembre 2021 - #seconda #puntata: #anticipazioni - FilmNewsItaly : Ilary Blasi e il balletto di Star in the Star: 'Mi sentivo Britney' - redazionerumors : Oggi torna in prima serata su Canale 5 Ilary Blasi con un nuovo appuntamento con il celebrity show #StarInTheStar.… -